Хот-дог – это классическая американская еда и звезда Дня Независимости США. В собственных домах, зонах барбекю или пляжах принято поджаривать сосиски на гриле и подавать их с кетчупом, горчицей, а также другими вкусовыми добавками.

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Как возник легендарный хот-дог

Подавать продолговатую булочку с сосисками начали на побережье нью-йоркского полуострова Кони-Айленд. Там до сих пор сохранилась надпись "Оригинальный хот-дог Фельтмана из Кони-Айленда – 1867". Именно этот господин основал целую империю рогаликов с сосисками.

Фельтман переехал в США в 1856 году и привез с собой пристрастие к сосискам. Пекарь по образованию, он сначала открыл в Бруклине пекарню. Многие из отдыхающих спрашивали у предпринимателя, нет ли у него горячей пищи, кроме моллюсков. Поэтому он позвал мастера и тот добавил в тележку жаровню для жарки сосисок и металлическую коробку для подогрева булочек.

В то лето, когда американская нация приходила в себя после Гражданской войны, Фельтман продал почти 4 тысячи горячих сосисок, которые он клал в свои фирменные длинные булочки. Стоило блюдо пять центов. Продажи были настолько большими, что к концу века скромная тележка разрослась до целой империи, а впоследствии до культового блюда по всему миру.

Рецепт хот-дога

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 5

Как это вкусно / Фото unsplash

Ингредиенты :

– 10 булочек для хот-догов;

– 10 любимых сосисок;

– 2 маринованных огурца;

– горсть салата ромен или айсберг;

– пол красного лука;

– помидор среднего размера;

– другие приложения: кетчуп, горчица, майонез по вкусу.

Приготовление:

Разрежьте булочки с хот-догами пополам, но до конца.

Откройте каждый рогалик, чтобы можно было положить начинку. Важнейшим ингредиентом любого хот-дога является длинная сосиска .

. Их следует слегка подогреть в кипятке или обжарить на сухой сковороде на слабом огне или на гриле.

Салат ромен руками порвите, а лук, огурцы и помидоры тонко нашинкуйте.

В рогалик положите сосиску, а по бокам ломтики маринованных огурцов и кружочки помидоров и лук.

Домашние хот-доги перед подачей полейте кетчупом, горчицей и майонезом .