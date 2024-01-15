Хумус – это разновидность кремообразной пасты, его обычно готовят из нута. Попытайтесь приготовить этот рецепт с тыквой – и вы точно не пожалеете об потраченном времени.
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Рецепт тыквенного хумуса
- Время: 1 час
- Порций: 2
Приготовление:
- Почистите тыкву, удалите семена и разрежьте на кусочки.
- Запекайте овощи в разогретой до 190 градусов духовке 30 минут.
- Когда тыква будет готова, перемешайте ее.
- Затем добавьте в смесь нут, тахини, оливковое масло, чеснок, тмин и лимонный сок. Смешайте все. В конце приправить по вкусу солью и перцем.
- Переблендерите смесь до желаемой консистенции.
- Подавать пасту можно с сырыми овощами или крекерами. Вы можете также намазать его на бутерброды.