Хумус – це різновид кремоподібної пасти, його зазвичай готують з нуту. Спробуйте приготувати цей рецепт з гарбузом – і ви точно не пошкодуєте про витрачений час.

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Рецепт гарбузового хумусу

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 банка готового нуту;

– 1 невеликий гарбуз;

– 100 грамів тахіні;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 3 столові ложки вичавленого лимонного соку;

– 2 столові ложки кмину;

– зубчик часнику;

– сіль і перець до смаку.

Приготування: