Хумус – це різновид кремоподібної пасти, його зазвичай готують з нуту. Спробуйте приготувати цей рецепт з гарбузом – і ви точно не пошкодуєте про витрачений час.

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Рецепт гарбузового хумусу

  • Час: 1 година
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Почистіть гарбуз, видаліть насіння та розріжте на шматочки
  2. Запікайте овоч в розігрітій до 190 градусів духовці 30 хвилин.
  3. Коли гарбуз буде готовий, перемішайте його.
  4. Потім додайте в суміш нут, тахіні, оливкову олію, часник, кмин і лимонний сік. Змішайте все. В кінці приправити до смаку сіллю і перцем.
  5. Переблендеріть отриману суміш до бажаної консистенції.
  6. Подавати пасту можна з сирими овочами або крекерами. Ви також можете намазати його на бутерброди.