Рецепт ягодного арбуза или желе из ассорти ягод в арбузе – это не только яркое украшение стола, но и витаминная бомба. Такое блюдо с удовольствием будут лакомиться дети и взрослые, а приготовить такой шедевр – просто и быстро.

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Все, что вам нужно осторожно извлечь мякоть, растворить желатин или использовать галяретку и залить внутри ягоды. Этим рецептом уже воспользовались тысячи пользователей ток тока, и мы решили тоже ознакомить вас с ним.

Рецепт ягодного арбуза

Время: 1 – 2 часа

1 – 2 часа Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– арбуз;

– ассорти любимых ягод;

– 20 – 25 граммов желатина или две галяретки.

Приготовление:

Помойте арбуз проточной водой, чтобы на его кожуре не осталось ни одной грязи. Осторожно срежьте крышечку и извлеките серединку с помощью ложки. Ее можно съесть или приготовить на гриле, сделать коктейль или смузи.

Растворите желатин со 100 миллилитрами воды и оставьте на 5-10 минут, чтобы он набух. Также можно использовать галеретку: приготовьте ее согласно инструкции на упаковке.

Любимые ягоды, фрукты нарежьте произвольными кусочками или оставьте целиком. Выложите ягодное ассорти (малина, голубика, кусочки клубники или экзотические фрукты) в арбуз и залейте холодной галяреткой или жидким желатином (разогрейте его в микроволновке).

Закройте арбуз с ягодами срезанной крышкой и положите его в холодильник, крепко зафиксировав, чтобы не перевернулось и содержимое не разлилось.

Готовый арбуз с ягодами в желатине порежьте порционными кусками и подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!