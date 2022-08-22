Рецепт ягодного арбуза или желе из ассорти ягод в арбузе – это не только яркое украшение стола, но и витаминная бомба. Такое блюдо с удовольствием будут лакомиться дети и взрослые, а приготовить такой шедевр – просто и быстро.
Читайте также Сладкие творожные вафли: идеальный завтрак на каждый день
Все, что вам нужно осторожно извлечь мякоть, растворить желатин или использовать галяретку и залить внутри ягоды. Этим рецептом уже воспользовались тысячи пользователей ток тока, и мы решили тоже ознакомить вас с ним.
Рецепт ягодного арбуза
- Время: 1 – 2 часа
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Помойте арбуз проточной водой, чтобы на его кожуре не осталось ни одной грязи. Осторожно срежьте крышечку и извлеките серединку с помощью ложки. Ее можно съесть или приготовить на гриле, сделать коктейль или смузи.
- Растворите желатин со 100 миллилитрами воды и оставьте на 5-10 минут, чтобы он набух. Также можно использовать галеретку: приготовьте ее согласно инструкции на упаковке.
- Любимые ягоды, фрукты нарежьте произвольными кусочками или оставьте целиком. Выложите ягодное ассорти (малина, голубика, кусочки клубники или экзотические фрукты) в арбуз и залейте холодной галяреткой или жидким желатином (разогрейте его в микроволновке).
- Закройте арбуз с ягодами срезанной крышкой и положите его в холодильник, крепко зафиксировав, чтобы не перевернулось и содержимое не разлилось.
- Готовый арбуз с ягодами в желатине порежьте порционными кусками и подавайте к столу.
Приятного тебе аппетита!