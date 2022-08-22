Рецепт ягідного кавуна, або желе з асорті ягід у кавуні – це не тільки яскрава окраса столу, а й вітамінна бомба. Таку страву залюбки ласуватимуть діти та дорослі, а приготувати такий шедевр – просто і швидко.

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Все, що вам потрібно обережно вийняти м'якоть, розчинити желатин або використати галяретку і залити всередині ягоди. Цим рецептом вже скористалися тисячі користувачів тіктоку, і ми вирішили теж ознайомити вас з ним.

Рецепт ягідного кавуна

Час: 1 – 2 години

1 – 2 години Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– кавун;

– асорті улюблених ягід;

– 20 – 25 грамів желатину або дві галяретки.

Приготування:

Помийте кавун проточною водою, щоб на його шкірці не залишилося жодного бруду. Обережно зріжте кришечку та за допомогою ложки вийміть серединку. Її можна з'їсти або приготувати на грилі, зробити коктейль або смузі.

Розчиніть желатин зі 100 мілілітрами води та залишіть на 5 – 10 хвилин, щоб він набух. Також можна використати галяретку: приготуйте її згідно з інструкцією на упаковці.

Улюблені ягоди, фрукти наріжте довільними шматочками або залишіть цілими. Викладіть ягідне асорті (малина, лохина, шматочки полуниці або екзотичні фрукти) у кавун та залийте холодною галяреткою, або рідким желатином (розігрійте його в мікрохвильовій печі).

Закрийте кавун з ягодами зрізаною кришкою та покладіть його в холодильник, міцно зафіксувавши, щоб не перевернувся та вміст не розлився.

Готовий кавун з ягодами в желатині наріжте порційними шматками та подавайте до столу.

Смачного!