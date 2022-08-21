Говорю, что люди делятся на два типа: те, которые любят завтракать сладким, и те, которые начинают свой день с соленого. Пока вы определяетесь, к какому типу относитесь, мы подготовили вариант сладкого завтрака.
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Если у вас есть вафельница – обязательно попробуйте эти творожные вафли. Они составят конкуренцию известным бельгийским. Чтобы приготовить творожные вафли, нужно всего 30 минут.
Рецепт сладких творожных вафель
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Разотрите творог ложкой. Отдельно взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте творог и растопленное сливочное масло. Влейте молоко и перемешайте вафельное тесто до однородной консистенции.
- Просейте муку и добавьте ванилин. Порционно вводите все в творожную массу и перемешайте тесто. Оставьте отдохнуть на 10 минут.
- Разогрейте вафельницу и выложите на нее 1 столовую ложку теста. 1 кровати – 1 вафля.
- Выпекайте их согласно инструкции. Готовые вафли переложите на тарелку и посыпьте сахарной пудрой.
Приятного тебе аппетита!
Подавайте сырные вафли с шариком мороженого, любимым джемом или домашним вареньем, или свежими ягодами, или фруктами.