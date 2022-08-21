Говорю, что люди делятся на два типа: те, которые любят завтракать сладким, и те, которые начинают свой день с соленого. Пока вы определяетесь, к какому типу относитесь, мы подготовили вариант сладкого завтрака.

Читайте также : Последние мгновения сезона: готовим молочный пирог с малиной

Если у вас есть вафельница – обязательно попробуйте эти творожные вафли. Они составят конкуренцию известным бельгийским. Чтобы приготовить творожные вафли, нужно всего 30 минут.

Рецепт сладких творожных вафель

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов кисломолочного сыра;

– 2 куриных яйца;

– 2 – 3 столовые ложки сахара;

– щепотка соли;

– 50 граммов сливочного масла;

– 6 столовых ложек молока;

– 120 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;

– щепотка ванилина (по желанию).

Приготовление:

Разотрите творог ложкой. Отдельно взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте творог и растопленное сливочное масло. Влейте молоко и перемешайте вафельное тесто до однородной консистенции.

Просейте муку и добавьте ванилин. Порционно вводите все в творожную массу и перемешайте тесто. Оставьте отдохнуть на 10 минут.

Разогрейте вафельницу и выложите на нее 1 столовую ложку теста. 1 кровати – 1 вафля.

Выпекайте их согласно инструкции. Готовые вафли переложите на тарелку и посыпьте сахарной пудрой.

Приятного тебе аппетита!

Подавайте сырные вафли с шариком мороженого, любимым джемом или домашним вареньем, или свежими ягодами, или фруктами.