Ваши друзья будут в восторге: как приготовить кабачки на мангале
7 мая 2024, 17:29Читати новину українською
Источник:"Как сделать"
Кабачки прекрасно подходят к шашлыку или колбаскам. Попробуйте приготовить их на мангале по этому рецепту.
Кабачки на гриле получаются очень нежными и сочными. Дым придаст им невероятный аромат.
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Рецепты кабачков на гриле
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 2 молодые кабачки;
– 1 острый стручковый перец;
– сок из половины лимона;
– 5 столовых ложек оливкового масла;
– 2 столовые ложки мятных листьев;
– морская соль по вкусу.
Такие кабачки прекрасно подходят к мясу / Фото Unsplash
Приготовление:
- Молодые кабачки нарежьте вдоль на широкие полоски. Быстро обжарьте с двух сторон на гриле – буквально по несколько минут на сторону.
- Из лимонного сока, оливкового масла и соли сделайте заправку. Мелко нарубите стручок острого перца.
- Выложите жареные кабачки на большую тарелку, присыпьте их мятными листьями и нарубленным острым перцем.
- Обильно заправьте смесью лимонного сока и оливкового масла, после чего сразу подавайте к столу.