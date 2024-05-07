Ваші друзі будуть в захваті: як приготувати кабачки на мангалі

Кабачки на грилі виходять дуже ніжними та соковитими. Дим додасть їм неймовірного аромату.
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Рецепти кабачків на грилі
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Такі кабачки чудово пасують до м'яса / Фото Unsplash
Приготування:
- Молоді кабачки наріжте повздовж на широкі смужки. Швидко обсмажте з двох сторін на грилі – буквально по кілька хвилин на сторону.
- З лимонного соку, оливкової олії та солі зробіть заправку. Дрібно нарубайте стручок гострого перцю.
- Викладіть смажені кабачки на велику тарілку, присипте їх м'ятним листям і нарубаним гострим перцем.
- Рясно заправте сумішшю лимонного соку та оливкової олії, після чого одразу подавайте до столу.