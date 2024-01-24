Не обязательно стоять в очередях и тратить деньги, чтобы насладиться вкусом какао. Этот напиток можно легко приготовить и дома, а результат вряд ли уступит тому напитку, который вы пробовали в заведениях.

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Рецепт какао

  • Время: 25 минут
  • Порций: 2

Невероятный напиток / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Начните с подготовки молока.
  2. Для этого вылейте его в кастрюлю и добавьте ванильный сахар. Подогрейте молоко, но важно, чтобы оно не выкипело.
  3. Тем временем насыпьте какао в стакан и добавьте немного воды и перемешайте.
  4. Добавьте сахар в молоко.
  5. Когда уровень молока начнет повышаться, всыпьте в него какао и перемешайте.
  6. Разлить горячее какао по стаканам.

Приятного аппетита!