Не обязательно стоять в очередях и тратить деньги, чтобы насладиться вкусом какао. Этот напиток можно легко приготовить и дома, а результат вряд ли уступит тому напитку, который вы пробовали в заведениях.
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Рецепт какао
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Невероятный напиток / Фото unsplash
Приготовление:
- Начните с подготовки молока.
- Для этого вылейте его в кастрюлю и добавьте ванильный сахар. Подогрейте молоко, но важно, чтобы оно не выкипело.
- Тем временем насыпьте какао в стакан и добавьте немного воды и перемешайте.
- Добавьте сахар в молоко.
- Когда уровень молока начнет повышаться, всыпьте в него какао и перемешайте.
- Разлить горячее какао по стаканам.
Приятного аппетита!