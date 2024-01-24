Не обов'язково стояти у чергах та витрачати гроші, аби насолодитися смаком какао. Цей напій можна легко приготувати і вдома, а результат навряд чи поступиться тому напою, який ви куштували у закладах.
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Рецепт какао
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Неймовірний напій / Фото unsplash
Приготування:
- Почніть з підготовки молока.
- Для цього вилийте його в каструлю і додайте ванільний цукор. Підігрійте молоко, але важливо, щоб воно не википіло.
- Тим часом насипте какао в склянку і додайте трохи води та перемішайте.
- Додайте цукор до молока.
- Коли рівень молока почне підвищуватися, всипте в нього какао і перемішайте.
- Розлити гаряче какао по склянках.
Смачного!