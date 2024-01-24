Не обов'язково стояти у чергах та витрачати гроші, аби насолодитися смаком какао. Цей напій можна легко приготувати і вдома, а результат навряд чи поступиться тому напою, який ви куштували у закладах.

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Рецепт какао

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 2

Неймовірний напій / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 2 склянки молока;

– 2 столові ложки какао;

– 1 столова ложка цукру;

– 0,5 чайної ложки ванільного цукру.

Приготування:

Почніть з підготовки молока. Для цього вилийте його в каструлю і додайте ванільний цукор. Підігрійте молоко, але важливо, щоб воно не википіло. Тим часом насипте какао в склянку і додайте трохи води та перемішайте. Додайте цукор до молока. Коли рівень молока почне підвищуватися, всипте в нього какао і перемішайте. Розлити гаряче какао по склянках.

Смачного!

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