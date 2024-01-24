Результат получится лучше, чем в кафе, однако за меньшие деньги: простой рецепт какао
24 января 2024, 23:50Читати новину українською
Источник:мое gotowanie
Вы ищете способ насладиться великолепным какао без лишних трат? Есть рецепт, который поможет открыть секрет создания идеального напитка дома.
Не обязательно стоять в очередях и тратить деньги, чтобы насладиться вкусом какао. Этот напиток можно легко приготовить и дома, а результат вряд ли уступит тому напитку, который вы пробовали в заведениях.
Интересно Как правильно чистить гранат: понадобится всего несколько минут
Рецепт какао
- Время: 25 минут
- Порций: 2
– 2 стакана молока;
– 2 столовые ложки какао;
– 1 столовая ложка сахара;
– 0,5 чайной ложки ванильного сахара.
Приготовление:
- Начните с подготовки молока.
- Для этого вылейте его в кастрюлю и добавьте ванильный сахар. Подогрейте молоко, но важно, чтобы оно не выкипело.
- Тем временем насыпьте какао в стакан и добавьте немного воды и перемешайте.
- Добавьте сахар в молоко.
- Когда уровень молока начнет повышаться, всыпьте в него какао и перемешайте.
- Разлить горячее какао по стаканам.
Приятного аппетита!Нужно точно знать: можно жарить на оливковой растительного масла.