Результат получится лучше, чем в кафе, однако за меньшие деньги: простой рецепт какао

Вы ищете способ насладиться великолепным какао без лишних трат? Есть рецепт, который поможет открыть секрет создания идеального напитка дома.

Не обязательно стоять в очередях и тратить деньги, чтобы насладиться вкусом какао. Этот напиток можно легко приготовить и дома, а результат вряд ли уступит тому напитку, который вы пробовали в заведениях.

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Рецепт какао

Время: 25 минут

25 минут Порций: 2

Невероятный напиток / Фото unsplash

– 2 стакана молока;– 2 столовые ложки какао;– 1 столовая ложка сахара;– 0,5 чайной ложки ванильного сахара.

Приготовление:

Начните с подготовки молока. Для этого вылейте его в кастрюлю и добавьте ванильный сахар. Подогрейте молоко, но важно, чтобы оно не выкипело. Тем временем насыпьте какао в стакан и добавьте немного воды и перемешайте. Добавьте сахар в молоко. Когда уровень молока начнет повышаться, всыпьте в него какао и перемешайте. Разлить горячее какао по стаканам.

Приятного аппетита!

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