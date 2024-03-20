Суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко предлагает нафаршировать грибами кальмаров. Не сомневайтесь, ведь это будет очень вкусно.
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Кальмары с грибами
- Время: 30 минут
- Порций: 3
Приготовление:
- Кальмары промойте, почистите и отварите в кипящей воде в течение 2 минуты.
- Грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте до тех пор, пока не выйдет вся влага. Посолите, поперчите и дайте остыть.
- Натертый сыр и порезанную петрушку добавьте к грибам с луком и хорошо все смешайте.
- Начините кальмары и обжарьте на хорошо разогретой сковороде по 1,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Для соуса все ингредиенты перебейте в блендере и доведите до вкуса.