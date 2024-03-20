Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко пропонує нафарширувати грибами кальмарів. Не сумнівайтеся, адже це буде дуже смачно.
Варто спробувати Смачний перекус за лічені хвилини: топ-4 рецепти з намазками із морепродуктів
Кальмари з грибами
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 3
Приготування:
- Кальмари промийте, почистьте та відваріть у киплячій воді впродовж 2 хвилини.
- Гриби та цибулю дрібно наріжте та обсмажте доти, доки не вийде вся волога. Посоліть, поперчіть та дайте охолонути.
- Натертий сир та порізану петрушку додайте до грибів із цибулею і гарно все змішайте.
- Начиніть кальмари та обсмажте на гарно розігрітій пательні по 1,5 хвилини з кожного боку до золотавої скоринки.
- Для соусу всі інгредієнти перебийте в блендері та доведіть до смаку.