Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко пропонує нафарширувати грибами кальмарів. Не сумнівайтеся, адже це буде дуже смачно.

Варто спробувати Смачний перекус за лічені хвилини: топ-4 рецепти з намазками із морепродуктів

Кальмари з грибами

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 3

Приготування:

  1. Кальмари промийте, почистьте та відваріть у киплячій воді впродовж 2 хвилини.
  2. Гриби та цибулю дрібно наріжте та обсмажте доти, доки не вийде вся волога. Посоліть, поперчіть та дайте охолонути.
  3. Натертий сир та порізану петрушку додайте до грибів із цибулею і гарно все змішайте.
  4. Начиніть кальмари та обсмажте на гарно розігрітій пательні по 1,5 хвилини з кожного боку до золотавої скоринки.
  5. Для соусу всі інгредієнти перебийте в блендері та доведіть до смаку.