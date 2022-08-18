Французька картопля, або як знаємо її ми – картопля фрі, на перший погляд, проста страва, але навіть у неї є свої секрети.

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Щоб приготувати її аналогічно оригіналу, ми розкриємо декілька нюансів, які точно допоможуть вам на кухні. Подейкують, що саме з цими невеликими секретами готуються саме у популярних мережах фаст-фудів.

Як приготувати картоплю фрі: рецепт

Інгредієнти:

– картопля;

– сіль;

– 1 – 2 літри олії для смаження.

Приготування:

Ретельно помийте картоплю, можна використати щіточку, щоб остаточно позбутися залишків бруду. Обережно зніміть шкірку ножем або овочечисткою.

Наріжте картоплю однаковими довгими брусочками.

Перш ніж обсмажувати її у фритюрі чи на сковорідці, обов'язково двічі промийте її холодною водою, а потім повністю обсушити. Вона буде м'якою – так потрібно.

Смажте порціями при 160 – 180 градусах приблизно 5 хвилин. Вийміть і відкладіть на паперовий рушник. Далі збільште температуру до 200 градусів і знову смажте, поки картопля фрі не стане хрусткою та золотисто-коричневою. Вийміть і дайте стекти на паперових рушниках.

Відразу посоліть і подавайте до столу.

Смачного!

Навіщо промивати картоплю в холодній воді?

Замочування картоплі в холодній воді допомагає позбутися крохмалю, що робить її більш хрусткою. Можна також обирати спеціальні сорти картоплі, які підходять тільки для смаження. Зазвичай, якщо купувати її у великих мережах супермаркетів, на упаковках містяться спеціальні позначки.

Чому картоплю смажать двічі?

Смаження картоплі двічі – найкращий спосіб отримати максимально хрусткий результат. Перший етап смаження готує і розм’якшує середину картоплі, а другий – хрустить зовні.