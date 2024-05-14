Такой картофель сочетается с различными видами мяса, салатами и овощами на гриле. Готовить его очень легко, а вкус – просто непревзойденный!
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Картофель на гриле
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Замечательный вкус / Фото ania gotuje
Приготовление:
- Масло соедините с розмарином и специями.
- Вымойте картофель. Это нужно сделать особенно тщательно, поскольку он будет подаваться в скорлупе.
- Доведите воду до кипения в большой кастрюле и всыпьте туда картофель примерно на 10 минут.
- По истечении этого времени слейте воду и оставьте остывать.
- Картофель натрите маслом, розмарином и специями. Его можно надрезать или наколоть вилкой, но это не обязательно. Аккуратно заверните их в алюминиевую фольгу.
- Положите картофель в фольге на решетку примерно на 30 минут. Время от времени его стоит переворачивать.
- Время запекания картофеля на гриле зависит от его размера. Проверить мягкость можно деревянной палочкой или вилкой.