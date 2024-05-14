Така картопля поєднується з різними видами м'яса, салатами та овочами на грилі. Готувати її дуже легко, а смак – просто неперевершений!

Цікаво Простіше не буває: готуємо ароматний стейк з капусти у духовці

Картопля на грилі

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Чудовий смак / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

– 50 грамів масла;

– 1 кілограм картоплі;

– розмарин до смаку;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Масло з’єднайте із розмарином та спеціями. Вимийте картоплю. Це потрібно зробити особливо ретельно, оскільки вона буде подаватися в шкаралупі. Доведіть воду до кипіння у великій каструлі та всипте туди картоплю приблизно на 10 хвилин. Після закінчення цього часу злийте воду та залишіть вистигати. Картоплю натріть маслом, розмарином і спеціями. Її можна надрізати або наколоти виделкою, але це не обов'язково. Акуратно загорніть їх в алюмінієву фольгу. Покладіть картоплю у фользі на решітку приблизно на 30 хвилин. Час від часу її варто перевертати. Час запікання картоплі на грилі залежить від її розміру. Перевірити м’якість можна дерев'яною паличкою або вилкою.

Неймовірний смак та аромат: як приготувати ідеальний шашлик.