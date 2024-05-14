Така картопля поєднується з різними видами м'яса, салатами та овочами на грилі. Готувати її дуже легко, а смак – просто неперевершений!

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Картопля на грилі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Картопля на гриліЧудовий смак / Фото ania gotuje

Приготування:

  1. Масло з’єднайте із розмарином та спеціями.
  2. Вимийте картоплю. Це потрібно зробити особливо ретельно, оскільки вона буде подаватися в шкаралупі.
  3. Доведіть воду до кипіння у великій каструлі та всипте туди картоплю приблизно на 10 хвилин.
  4. Після закінчення цього часу злийте воду та залишіть вистигати.
  5. Картоплю натріть маслом, розмарином і спеціями. Її можна надрізати або наколоти виделкою, але це не обов'язково. Акуратно загорніть їх в алюмінієву фольгу.
  6. Покладіть картоплю у фользі на решітку приблизно на 30 хвилин. Час від часу її варто перевертати.
  7. Час запікання картоплі на грилі залежить від її розміру. Перевірити м’якість можна дерев'яною паличкою або вилкою.