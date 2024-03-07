В этих блюдах украинская душа: винничанка поделилась рецептом старинной каши "Зозуля"

7 марта 2024, 19:32
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Недавно перечень нематериального наследия Украины пополнился старинным блюдом под названием "Зозуля". Это пшенная каша, которую принято готовить в Винницкой области. В чем ее особенность и как правильно готовить эту изюминку украинской кухни?

Этому вкусному украинскому блюду более ста лет. Его рецепт передают из поколения в поколение, отмечает 78-летняя местная хозяйка Наталья Стецюк. По словам женщины, кашу готовят из пшена, молока, яиц, сахара, мака, масла и щепотки соли.

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В чем особенность этого блюда

В ноябре 2022 года кашу "Зозуля" внесли в перечень объектов нематериального культурного наследия. Наталья Стецюк раскрыла свои секреты, которой ей еще передала мама.

Теперь традиции женщина передает детям, внукам и правнукам, чтобы те ценили и берегли украинское. Эту кашу винничанка готовит в горшке, в печи. Поскольку не у каждого в доме есть печь, воспользуйтесь рецептом, который адаптирован под современную кухню.

Рецепт каши "Зозуля"

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 100 грамм пшена;
– 330 миллилитров молока;
– 1 яйцо;
– 65 грамм сахара;
– щепотка соли;
– 10 грамм ванильного сахара;
– 45 грамм мака;
– 80 грамм масла.

Приготовление:

  1. Поместите кашу в глубокую кастрюлю и залейте кипятком.
  2. Отставьте на 15 минут.
  3. После промойте под проточной водой.
  4. Мак тоже залейте кипятком на 15 минут и процедите.
  5. Кашу разложите в керамические горшочки и залейте молоком.
  6. Тщательно перемешайте.
  7. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  8. Поместите туда кашу на 20 минут. Следите, чтобы молоко при закипании не сбежало.
  9. Яйца соедините с сахаром, солью, ванильным сахаром и тщательно размешайте пока все ингредиенты не соединятся.
  10. Влейте в кашу яичную массу, положите мак и хорошо перемешайте ложкой. Добавьте половину масла и перемешайте.
  11. Накройте крышками и отправьте обратно в духовку на 10 – 15 минут. Достаньте готовую кашу, перемешайте и добавьте остальное масло.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська