Цій смачній українській страві понад сто років. Її рецепт передають з покоління у покоління, зазначає 78-річна місцева господиня Наталя Стецюк. За словами жінки, кашу готують із пшона, молока, яєць, цукру, маку, масла й дрібки солі.
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У чому особливість цієї страви
У листопаді 2022 року кашу "Зозуля" внесли до переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини. Наталя Стецюк розкрила свої секрети, якій їй ще передала мама.
Тепер традиції жінка передає дітям, онукам і правнукам, щоб ті цінували й берегли українське. Цю кашу вінничанка готує у горщику, в печі. Оскільки не у кожного у домі є піч, скористайтеся рецептом, який адаптований під сучасну кухню.
Рецепт каші "Зозуля"
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Помістіть кашу у глибоку каструлю та залийте окропом.
- Відставте на 15 хвилин.
- Опісля промийте під проточною водою.
- Мак теж залийте окропом на 15 хвилин та процідіть.
- Кашу розкладіть у керамічні горщики та залийте молоком.
- Ретельно перемішайте.
- Розігрійте духовку до 190 градусів.
- Помістіть туди кашу на 20 хвилин. Слідкуйте, щоб молоко при закипанні не збігло.
- Яйця з'єднайте з цукром, сіллю, ванільним цукром та ретельно розмішайте поки всі інгредієнти не поєднаються.
- Влийте до каші яєчну масу, покладіть мак і добре перемішайте ложкою. Додайте половину масла та перемішайте.
- Накрийте кришками та відправте назад у духовку на 10 – 15 хвилин. Дістаньте готову кашу, перемішайте та додайте решту масла.