Власноруч приготовлена ковбаса не тільки смакує краще, ніж куплена, але й дозволяє точно знати, що саме міститься в страві. Приготування домашньої ковбаси на Великдень може стати чудовою традицією, яка додасть святу особливої атмосфери.

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Домашня ковбаса

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 8

У неї неймовірний запах та аромат / Фото pexels

Інгредієнти:

– 1,2 кілограма свинини (нежирна лопатка) + 200 – 300 грамів сала (можна взяти 1,5 кілограма ошийка і не використовувати сало);

– 2 невеликі головки часнику;

– 2 чайні ложки солі;

– 0,5 чайної ложки чорного перцю;

– 100 мілілітрів крижаної води;

– 2 – 2,5 метри свинячої кишки;

для варіння:

– 2 лаврових листи;

– сіль до смаку.

Приготування:

Почніть з того, що наріжте свинину та сало на кубики приблизно 1x1 сантиметр. Додайте до м'яса дрібно нарізаний часник, сіль, мелений чорний перець та трохи крижаної води. Замішуйте суміш близько 10 хвилин, до того моменту, коли вона стане в'язкою та однорідною. Ретельно вимийте кишки зсередини та ззовні. Встановіть кишку на насадку м'ясорубки, закріплюючи її край вузлом або бавовняною ниткою. Наповніть кишку м'ясною масою, але не надто щільно, щоб запобігти її розриву під час теплової обробки. Сформуйте ковбасу, роблячи одну довгу або кілька коротших. Проколіть поверхню ковбаси зубочисткою чи голкою через кожні 2 – 3 сантиметри для уникнення її розриву при варінні. Помістіть ковбасу в холодильник на 5 годин. Приготуйте воду для варіння, додавши до неї сіль та лавровий лист, доведіть до кипіння і опустіть у воду ковбасу. Варіть на слабкому вогні протягом 20 – 25 хвилин при температурі 80 – 85 градусів Цельсія, щоб ковбаса залишилася соковитою. Після варіння обсмажте ковбасу на сковороді з олією до золотистої скоринки.

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