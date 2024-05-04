Власноруч приготовлена ковбаса не тільки смакує краще, ніж куплена, але й дозволяє точно знати, що саме міститься в страві. Приготування домашньої ковбаси на Великдень може стати чудовою традицією, яка додасть святу особливої атмосфери.
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Домашня ковбаса
- Час: 3 години
- Порцій: 8
У неї неймовірний запах та аромат / Фото pexels
Приготування:
- Почніть з того, що наріжте свинину та сало на кубики приблизно 1x1 сантиметр. Додайте до м'яса дрібно нарізаний часник, сіль, мелений чорний перець та трохи крижаної води.
- Замішуйте суміш близько 10 хвилин, до того моменту, коли вона стане в'язкою та однорідною.
- Ретельно вимийте кишки зсередини та ззовні.
- Встановіть кишку на насадку м'ясорубки, закріплюючи її край вузлом або бавовняною ниткою.
- Наповніть кишку м'ясною масою, але не надто щільно, щоб запобігти її розриву під час теплової обробки. Сформуйте ковбасу, роблячи одну довгу або кілька коротших.
- Проколіть поверхню ковбаси зубочисткою чи голкою через кожні 2 – 3 сантиметри для уникнення її розриву при варінні.
- Помістіть ковбасу в холодильник на 5 годин.
- Приготуйте воду для варіння, додавши до неї сіль та лавровий лист, доведіть до кипіння і опустіть у воду ковбасу.
- Варіть на слабкому вогні протягом 20 – 25 хвилин при температурі 80 – 85 градусів Цельсія, щоб ковбаса залишилася соковитою.
- Після варіння обсмажте ковбасу на сковороді з олією до золотистої скоринки.