Вкусные, сладкие черешни, закрытые в банке, предназначенные для того чтобы смаковать ими зимой. Компот, приготовленный по этому рецепту – это два в одном: сочные ягоды и отличный напиток. Осторожно – вызывает привыкание!
Рецепт компота из черешни
- Время: 30 минут
- Порций: в расчете на 1 литровую банку
Прекрасный напиток / Фото smaker
Приготовление:
- Черешни тщательно промойте, обсушите и удалите плодоножки.
- Разложите плоды в стерилизованные литровые банки.
- В каждую банку нужно по 4 столовые ложки сахара.
- Черешни, засыпанные сахаром, залейте теплой кипяченой водой так, чтобы она их покрыла, и неплотно закройте банки ошпаренными подсушенными крышками.
- Пастеризуйте банки с черешнями: выставьте их в кастрюлю, устланную тканью, залейте теплой водой на 3/4 высоты банки, доведите до кипения и с этого момента пастеризуйте 20 – 25 минут на слабом огне.
- По истечении этого времени банки с вишней достаньте из кастрюли, закрутите крышками и оставьте остывать, перевернув вверх дном.
Когда остынут, не забудьте отнести в кладовку.