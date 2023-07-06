Набросали в банку ягод и закрутили: компот из черешни – готовится в считанные минуты

Сладкая, упругая и душистая черешня – незабываемый атрибут лета. Сохраните опьяняющие летние воспоминания в виде невероятного, а главное простого компота из черешни.

Вкусные, сладкие черешни, закрытые в банке, предназначенные для того чтобы смаковать ими зимой. Компот, приготовленный по этому рецепту – это два в одном: сочные ягоды и отличный напиток. Осторожно – вызывает привыкание!

Рецепт компота из черешни

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: в расчете на 1 литровую банку

Прекрасный напиток / Фото smaker

Ингредиенты

черешни;

– сахар (4 столовые ложки на литровую банку);

– вода.

Приготовление:

Черешни тщательно промойте, обсушите и удалите плодоножки.

Разложите плоды в стерилизованные литровые банки.

В каждую банку нужно по 4 столовые ложки сахара.

Черешни, засыпанные сахаром, залейте теплой кипяченой водой так, чтобы она их покрыла, и неплотно закройте банки ошпаренными подсушенными крышками.

Пастеризуйте банки с черешнями: выставьте их в кастрюлю, устланную тканью, залейте теплой водой на 3/4 высоты банки, доведите до кипения и с этого момента пастеризуйте 20 – 25 минут на слабом огне.

По истечении этого времени банки с вишней достаньте из кастрюли, закрутите крышками и оставьте остывать, перевернув вверх дном.

Когда остынут, не забудьте отнести в кладовку.