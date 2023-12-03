История Кордон блю тянется еще с 16 века, а готовить блюдо доверяли только лучшим поварам. Впрочем, рецепт блюда не так сложен, как кажется, и для его приготовления терпения нужно гораздо больше, чем кулинарных навыков.
Читайте также "Курица по-домашнему": классические блюда для уютных зимних вечеров
Рецепт Кордон блю
Время: 30 минут
Порций: 4
Приготовление:
- На 4 ломтика филе положите по ломтику ветчины и сыра. Затем сверху выложите оставшееся филе.
- Теперь крепко держим мясо, вмокаем его во взбитое яйцо, затем – в панировочные сухари. Для наилучшего эффекта процесс можно повторить дважды.
- Жарить нужно в большом количестве масла, но не на высокой температуре, чтобы мясо внутри хорошо приготовилось.
- Выложите границу блю на бумажные полотенца, чтобы забрать лишний жир.
- Подавайте блюдо с салатом или излюбленным гарниром.
Приятного аппетита!