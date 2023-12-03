История Кордон блю тянется еще с 16 века, а готовить блюдо доверяли только лучшим поварам. Впрочем, рецепт блюда не так сложен, как кажется, и для его приготовления терпения нужно гораздо больше, чем кулинарных навыков.

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Рецепт Кордон блю

Время: 30 минут

Порций: 4

Приготовление:

  1. На 4 ломтика филе положите по ломтику ветчины и сыра. Затем сверху выложите оставшееся филе.
  2. Теперь крепко держим мясо, вмокаем его во взбитое яйцо, затем – в панировочные сухари. Для наилучшего эффекта процесс можно повторить дважды.
  3. Жарить нужно в большом количестве масла, но не на высокой температуре, чтобы мясо внутри хорошо приготовилось.
  4. Выложите границу блю на бумажные полотенца, чтобы забрать лишний жир.
  5. Подавайте блюдо с салатом или излюбленным гарниром.

Приятного аппетита!