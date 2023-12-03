Історія Кордон блю тягнеться ще з 16 століття, а готувати страву довіряли лише найкращим кухарям. Втім, рецепт страви не такий складний, як здається, і для її приготування терпіння потрібно значно більше, аніж кулінарних навичок.

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Рецепт Кордон блю

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – тонкі скибочки курячого філе – 8;

– скибочки вареної шинки – 4;

– 8 скибочок сиру (часто використовують проволоне або сулугуні);

– яйця – 2;

– панірувальні сухарі;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

На 4 скибочки філе покладіть по скибочці шинки та сиру. Потім зверху викладіть філе, яке залишилося. Тепер міцно тримаємо м'ясо, вмокаємо його у збите яйце, потім – у панірувальні сухарі. Для кращого ефекту процес можна повторити двічі. Смажити потрібно у великій кількості олії, але не на найвищій температурі, аби м'ясо всередині добре приготувалося. Викладіть Кордон блю на паперові рушники, аби забрати зайвий жир. Подавайте страву з салатом або улюбленим гарніром.

Смачного!