Кроме этого, готовить такие котлеты значительно проще. Ведь вам совсем не нужно стоять у плиты.
Стоит попробовать Вкуснее чем печеночный: элементарный рецепт кабачкового торта, который поразит всех
Котлеты в духовке
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Белый сухой хлеб замочите в холодной воде на 10 минут, а сыр натрите.
- Перец помойте, уберите сердцевину, а мякоть нарежьте мелкими кубиками. Лук и чеснок почистьте и измельчите. Зелень помойте, обсушите и также измельчите.
- Соедините фарш, подготовленные овощи, зелень, сыр, яйцо и отжатый хлеб. Посолите, поперчите, вымешайте, после чего сформируйте котлеты.
- Противень смажьте маслом, выложите котлеты и и поставьте запекаться на 40 – 45 минут в разогретую до 180 градусов духовку.