Окрім цього, готувати такі котлети значно простіше. Адже вам зовсім не потрібно стояти біля плити.

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Котлети у духовці

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Білий сухий хліб замочіть у холодній воді на 10 хвилин, а сир натріть.
  2. Перець помийте, приберіть серцевину, а м'якоть наріжте дрібними кубиками. Цибулю і часник почистьте і подрібніть. Зелень помийте, обсушіть і також подрібніть.
  3. З'єднайте фарш, підготовлені овочі, зелень, сир, яйце і відтиснутий хліб. Посоліть, поперчіть, вимішайте, після чого сформуйте котлети.
  4. Деко змастіть олією, викладіть котлети й та поставте запікатися на 40 – 45 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку.