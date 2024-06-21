Вкуснее, чем на сковороде: рецепт сочных котлет в духовке
21 июня 2024, 12:30Читати новину українською
Источник:Shuba
Котлеты можно готовить не только на сковороде, но и в духовке. Так они будут и вкусными, и полезными.
Кроме этого, готовить такие котлеты значительно проще. Ведь вам совсем не нужно стоять у плиты.
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Котлеты в духовке
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 300 граммов говяжьего фарша;
– 300 граммов свиного фарша;
– 1 яйцо;
– 1 лук;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 красный болгарский перец;
– 100 граммов сыра;
– 100 граммов хлеба;
– зелень, соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Белый сухой хлеб замочите в холодной воде на 10 минут, а сыр натрите.
- Перец помойте, уберите сердцевину, а мякоть нарежьте мелкими кубиками. Лук и чеснок почистьте и измельчите. Зелень помойте, обсушите и также измельчите.
- Соедините фарш, подготовленные овощи, зелень, сыр, яйцо и отжатый хлеб. Посолите, поперчите, вымешайте, после чего сформируйте котлеты.
- Противень смажьте маслом, выложите котлеты и и поставьте запекаться на 40 – 45 минут в разогретую до 180 градусов духовку.