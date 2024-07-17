И мяса не нужно: как приготовить котлеты из кабачков, которые точно не растекутся по сковородке

Кабачки – универсальный овощ. Он либо растет на каждой грядке, либо его можно приобрести за небольшие деньги.

Если вы этим летом уже попробовали практически все рецепты из кабачка, приготовьте аппетитные котлеты, структура которых как у реальных. Все благодаря пшену.

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Котлеты из кабачков

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

– 1 кабачок примерно 250 грамм;– четверть маленькой луковицы;– 1 зубчик чеснока;– 1 маленькая морковь;– 1/3 стакана пшена;– 1 стакан бульона;– 2 яйца;– 3 столовые ложки сухарей + для панировки;– по ложке измельченной петрушки и укропа;– соль, черный и белый перец;– масло или осветленное сливочное масло для жарки.

Приготовление:

Кабачок (со шкуркой, но без семян) натрите на терке и отставьте. Крупу высыпьте в небольшую кастрюлю, добавьте очищенную и натертую морковь, влейте бульон, накройте крышкой и доведите до кипения. Варите около 15 минут, пока крупа не станет мягкой и не впитает всю жидкость. Снимите с огня, отставьте крышку и дайте остыть. Выложите кабачки в большую миску (если появится сок, слейте). Лук и чеснок натрите в кабачки с помощью мелкой терки, добавить 3 столовые ложки панировочных сухарей и перемешайте. Затем добавьте крупу с морковью, петрушкой и укропом и тщательно вымесите массу. Ее можно приготовить заранее и хранить в холодильнике. Перед жаркой добавьте в смесь одно яйцо, приправьте солью и перцем. Сформируйте котлеты, окуните их во взбитом яйце, затем в панировочных сухарях. Разогрейте сковороду с маслом или растительным, выложите котлеты и обжарьте примерно по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

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