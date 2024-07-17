Якщо ви цього літа вже спробували буквально всі рецепти з кабачка, приготуйте апетитні котлети, структура яких якк у справжніх. Все завдяки пшону.
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Котлети з кабачків
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Кабачок (зі шкіркою, але без насіння) натріть на тертці і відставте. Крупу висипте в невелику каструлю, додайте очищену і натерту моркву, влийте бульйон, накрийте кришкою і доведіть до кипіння.
- Варіть близько 15 хвилин, поки крупа не стане м'якою і не вбере всю рідину.
- Зніміть з вогню, відставте кришку і дайте охолонути.
- Викладіть кабачки в більшу миску (якщо з’явиться сік, злийте). Цибулю і часник натріть в кабачки за допомогою дрібної терки, додати 3 столові ложки панірувальних сухарів і перемішайте. Потім додайте крупу з морквою, петрушкою і кропом і ретельно вимісіть масу.
- Її можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику.
- Перед смаженням додайте в суміш одне яйце, приправте сіллю і перцем.
- Сформуйте котлети, занурте їх у збитому яйці, потім у панірувальних сухарях.
- Розігрійте сковороду з маслом або олією, викладіть котлети і обсмажте приблизно по 5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.