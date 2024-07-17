Якщо ви цього літа вже спробували буквально всі рецепти з кабачка, приготуйте апетитні котлети, структура яких якк у справжніх. Все завдяки пшону.

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Котлети з кабачків

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Кабачок (зі шкіркою, але без насіння) натріть на тертці і відставте. Крупу висипте в невелику каструлю, додайте очищену і натерту моркву, влийте бульйон, накрийте кришкою і доведіть до кипіння.
  2. Варіть близько 15 хвилин, поки крупа не стане м'якою і не вбере всю рідину.
  3. Зніміть з вогню, відставте кришку і дайте охолонути.
  4. Викладіть кабачки в більшу миску (якщо з’явиться сік, злийте). Цибулю і часник натріть в кабачки за допомогою дрібної терки, додати 3 столові ложки панірувальних сухарів і перемішайте. Потім додайте крупу з морквою, петрушкою і кропом і ретельно вимісіть масу.
  5. Її можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику.
  6. Перед смаженням додайте в суміш одне яйце, приправте сіллю і перцем.
  7. Сформуйте котлети, занурте їх у збитому яйці, потім у панірувальних сухарях.
  8. Розігрійте сковороду з маслом або олією, викладіть котлети і обсмажте приблизно по 5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.