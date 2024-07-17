Если вы этим летом уже попробовали практически все рецепты из кабачка, приготовьте аппетитные котлеты, структура которых как у реальных. Все благодаря пшену.

Интересно Кулинарные лайфхаки: как приготовить спаржевую фасоль

Котлеты из кабачков

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 кабачок примерно 250 грамм;

– четверть маленькой луковицы;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 маленькая морковь;

– 1/3 стакана пшена;

– 1 стакан бульона;

– 2 яйца;

– 3 столовые ложки сухарей + для панировки;

– по ложке измельченной петрушки и укропа;

– соль, черный и белый перец;

– масло или осветленное сливочное масло для жарки.

Приготовление:

Кабачок (со шкуркой, но без семян) натрите на терке и отставьте. Крупу высыпьте в небольшую кастрюлю, добавьте очищенную и натертую морковь, влейте бульон, накройте крышкой и доведите до кипения. Варите около 15 минут, пока крупа не станет мягкой и не впитает всю жидкость. Снимите с огня, отставьте крышку и дайте остыть. Выложите кабачки в большую миску (если появится сок, слейте). Лук и чеснок натрите в кабачки с помощью мелкой терки, добавить 3 столовые ложки панировочных сухарей и перемешайте. Затем добавьте крупу с морковью, петрушкой и укропом и тщательно вымесите массу. Ее можно приготовить заранее и хранить в холодильнике. Перед жаркой добавьте в смесь одно яйцо, приправьте солью и перцем. Сформируйте котлеты, окуните их во взбитом яйце, затем в панировочных сухарях. Разогрейте сковороду с маслом или растительным, выложите котлеты и обжарьте примерно по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Он очень вкусный: как приготовить рулет из кабачка.