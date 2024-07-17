Если вы этим летом уже попробовали практически все рецепты из кабачка, приготовьте аппетитные котлеты, структура которых как у реальных. Все благодаря пшену.

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Котлеты из кабачков

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Кабачок (со шкуркой, но без семян) натрите на терке и отставьте. Крупу высыпьте в небольшую кастрюлю, добавьте очищенную и натертую морковь, влейте бульон, накройте крышкой и доведите до кипения.
  2. Варите около 15 минут, пока крупа не станет мягкой и не впитает всю жидкость.
  3. Снимите с огня, отставьте крышку и дайте остыть.
  4. Выложите кабачки в большую миску (если появится сок, слейте). Лук и чеснок натрите в кабачки с помощью мелкой терки, добавить 3 столовые ложки панировочных сухарей и перемешайте. Затем добавьте крупу с морковью, петрушкой и укропом и тщательно вымесите массу.
  5. Ее можно приготовить заранее и хранить в холодильнике.
  6. Перед жаркой добавьте в смесь одно яйцо, приправьте солью и перцем.
  7. Сформируйте котлеты, окуните их во взбитом яйце, затем в панировочных сухарях.
  8. Разогрейте сковороду с маслом или растительным, выложите котлеты и обжарьте примерно по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.