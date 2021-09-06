Для крем-чиза вам понадобятся лишь три ингредиента: жирные кондитерские сливки, крем-сыр и сахарная пудра.
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Крем-чиз прекрасно подготовит борта и основание торта к дальнейшему декорированию. Также им можно украсить торт, нанеся с помощью кондитерского мешка с фигурными насадками.
Крем-чиз для торта
- Время: 40 минут
- Порции: 1
Крем-чиз на торте / Фото Пате
Приготовление:
- Перелейте холодные сливки в высокую посуду и взбейте вместе с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Преимущественно этот процесс занимает около 10 минут.
Приготовление крем-чиза / Фото Пате
- Не прекращая взбивания сливок добавьте к ним крем-сыр.
- Взбивайте крем пока он не станет однородным и достаточно плотным. Следите за его консистенцией, важно не перебить его.
Приготовление крем-чиза / Фото Пате
- Отправьте крем в холодильник на 20 – 30 минут, чтобы он стабилизировался.
Приготовление крем-чиза / Фото Пате
- Крем-чиз готов к использованию.
Приятного аппетита!
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Этой порции крем-чиза достаточно для перемазывания и выравнивания торта диаметром 18 сантиметров, преимущественно он состоит из 4 бисквитных коржей. Также такой крем прекрасно подойдет для декорирования капкейков.
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