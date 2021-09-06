Для приготування крем чізу вам потрібно всього три інгредієнти: жирні кондитерські вершки, крем-сир та цукрову пудру.

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Крем чіз чудово підготує борти та основу торта до наступного декору, якщо такий планується. Також ним можна задекорувати торт, якщо нанести його за допомогою кондитерського мішка та фігурної насадки.

Рецепт крем чізу для торта

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 1



Крем чіз на торті / Фото Пате

Інгредієнти:

– 200 г крем-сиру;

– 200 мл жирних вершків 30 – 33%;

– 4 ст. л. цукрової пудри.

Приготування:

Перелийте холодні вершки у високий посуд та збийте разом з цукровою пудрою до стійких піків. Переважно цей процес займає близько 10 хвилин.



Приготування крем чізу / Фото Пате

Не припиняючи збивання вершків додайте до них крем-сир.

Важливо! Для правильної консистенції крем пропорція інгредієнтів повинна бути 1:1.

Збивайте крем доки він не стане однорідним та достатньо щільним. Стежте за його консистенцією, важливо не перебити його.



Приготування крем чізу / Фото Пате

Відправте крем в холодильник на 20 – 30 хвилин, щоб він стабілізувався.



Приготування крем чізу / Фото Пате

Крем чіз готовий до використання. Смачного!

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Цієї порції крем чізу достатньо для перемащування та вирівнювання торта діаметром 18 сантиметрів, переважно він складається з 4 бісквітних коржів. Також такий крем чудово підійде для декорування капкейків.