Для приготування крем чізу вам потрібно всього три інгредієнти: жирні кондитерські вершки, крем-сир та цукрову пудру.
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Крем чіз чудово підготує борти та основу торта до наступного декору, якщо такий планується. Також ним можна задекорувати торт, якщо нанести його за допомогою кондитерського мішка та фігурної насадки.
Рецепт крем чізу для торта
- Час: 40 хвилин
- Порції: 1
Крем чіз на торті / Фото Пате
Приготування:
- Перелийте холодні вершки у високий посуд та збийте разом з цукровою пудрою до стійких піків. Переважно цей процес займає близько 10 хвилин.
Приготування крем чізу / Фото Пате
- Не припиняючи збивання вершків додайте до них крем-сир.
- Збивайте крем доки він не стане однорідним та достатньо щільним. Стежте за його консистенцією, важливо не перебити його.
Приготування крем чізу / Фото Пате
- Відправте крем в холодильник на 20 – 30 хвилин, щоб він стабілізувався.
Приготування крем чізу / Фото Пате
- Крем чіз готовий до використання. Смачного!
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