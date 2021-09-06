Крем-чиз на сливках – лучшая основа для выравнивания тортов и оформления капкейков

Идеальным средством для прослойки и выравнивания тортов является крем-чиз. Очень нежный на вкус, он достаточно плотный и хорошо держит форму. Кондитеры часто используют именно его для формирования высоких тортов, а также украшают им капкейки.

Для крем-чиза вам понадобятся лишь три ингредиента: жирные кондитерские сливки, крем-сыр и сахарная пудра.

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Крем-чиз прекрасно подготовит борта и основание торта к дальнейшему декорированию. Также им можно украсить торт, нанеся с помощью кондитерского мешка с фигурными насадками.

Крем-чиз для торта

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 1



Крем-чиз на торте / Фото Пате

– 200 г крем-сыра;– 200 мл сливок жирностью 30 – 33%;– 4 ст. л. сахарной пудры.

Приготовление:

Перелейте холодные сливки в высокую посуду и взбейте вместе с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Преимущественно этот процесс занимает около 10 минут.



Приготовление крем-чиза / Фото Пате

Не прекращая взбивания сливок добавьте к ним крем-сыр.

Взбивайте крем пока он не станет однородным и достаточно плотным. Следите за его консистенцией, важно не перебить его.

Для правильной консистенции крема пропорция ингредиентов должна быть 1:1.



Приготовление крем-чиза / Фото Пате

Отправьте крем в холодильник на 20 – 30 минут, чтобы он стабилизировался.



Приготовление крем-чиза / Фото Пате

Крем-чиз готов к использованию.

Приятного аппетита!

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Этой порции крем-чиза достаточно для перемазывания и выравнивания торта диаметром 18 сантиметров, преимущественно он состоит из 4 бисквитных коржей. Также такой крем прекрасно подойдет для декорирования капкейков.

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