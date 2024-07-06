Такая вкуснятина, что пальчики оближешь: готовим суп из печеного перца

Такой суп отличная возможность собрать родных за общей трапезой. Он выглядит красиво, а на вкус еще лучше.

Залог успеха – правильная подготовка перца и добавление восточных специй. Ваши родные точно попросят готовить его как можно чаще.

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Суп из запеченного перца

Время: 40 минут

40 минут Порций: 6

– 1 килограмм красного перца;– 2 луковицы;– примерно 2 литра овощного бульона или легкого бульона;– 4 зубчика чеснока;– примерно 100 грамм сыра фета;– сливочное масло для обжарки;– примерно 1/3 стакана сладких сливок;– соль, перец, немного орегано, перец чили;– гренки для подачи;– 1 ложка сметаны для подачи (по желанию).

Приготовление:

Помойте перец, разрежьте на четвертинки и удалите семена. Выложите на противень, застеленный бумагой, добавьте чеснок, соль, перец и орегано. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте, пока овощ местами не начнет подгорать. Достаньте запеченные перцы из духовки и поместите их в рукав из фольги или пластиковую коробку. Оставьте на четверть часа для испарения – это значительно облегчит очистку. Подготовьте кастрюлю и растопите в ней большую ложку сливочного масла. Добавьте нарезанный лук и обжарьте его до золотистого цвета. Обжаренный лук залейте бульоном и доведите до кипения. Затем добавляйте измельченную мякоть печеного перца и тушите пятнадцать минут. Добавьте сыр фета и сливки, затем все перемешайте. Приправьте специями по вкусу. Будьте осторожны с солью, поскольку сыр фета уже соленый.

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