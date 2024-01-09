Не нужно идти в пекарню или кафе: как приготовить вкусные круассаны дома – понадобится 15 минут

9 января 2024, 19:35
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Fajne gotowanie

Нет аромата лучше запаха свежего круассана, который только что вытащили из духовки. Их можно легко приготовить на дому, если иметь под рукой легкий и проверенный рецепт.

Секрет вкусного круассана – в работе и любви, которую вы вкладываете в процесс приготовления. Забудьте о походах в пекарню или кафе, ведь вы сможете сотворить это кулинарное чудо дома.

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Рецепт домашних круассанов

  • Время: 15 минут
  • Порций: 1

Это так аппетитно / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 300 грамм готового слоеного теста;
– 150 грамм клубничного или другого варенья;
– 1 яйцо;
– 3 плоских столовых ложки сахара.

Приготовление:

  1. Слоеное тесто разверните и нарежьте достаточно большими треугольниками.
  2. Каждый треугольник смажьте вареньем и заверните в круассан.
  3. Выложите круассаны на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  4. Яйцо разбейте в миску и взбейте вилкой.
  5. Каждый круассан смажьте яйцом и немного посыпайте сахаром.
  6. Выпекайте круассаны в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15 минут.
  7. По истечении этого времени извлеките круассаны из духовки и дайте им остыть.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська