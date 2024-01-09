Секрет смачного круасана – у роботі та любові, яку ви вкладаєте в процес приготування. Забудьте про походи до пекарні чи кафе, адже ви зможете створити це кулінарне диво вдома.

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Рецепт домашніх круасанів

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 1

Це так апетитно / Фото unsplash

Приготування:

  1. Листкове тісто розгорніть і наріжте досить великими трикутниками.
  2. Кожен трикутник змастіть варенням і загорніть в круасан.
  3. Викладіть круасани на деко, застелене папером для випічки.
  4. Яйце розбийте в миску і збийте виделкою.
  5. Кожен круасан змастіть яйцем і трохи посипати цукром.
  6. Випікайте круасани в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 15 хвилин.
  7. Після закінчення цього часу вийміть круасани з духовки та дайте їм охолонути.