Блюдо, которое не требует усилий: как приготовить сочную курицу в мультиварке

2 февраля 2024, 23:49
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Fajne gotowanie

Для того, чтобы подать к столу вкусную и сочную курочку, не всегда нужно много усилий. Если дома есть мультиварка – то это будет крайне легко!

Когда времени на приготовление блюда мало, на помощь всегда придет такой девайс как мультиварка. Не стоит его недооценивать, ведь курочка получится не только аппетитной, но и невероятно сочной.

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Рецепт курицы в мультиварке

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 курица (примерно 2 килограмма);
– 2 столовые ложки муки;
– 2 луковицы;
– 3 картофелины;
– 3 зубчика чеснока;
– 125 миллилитров овощного бульона;
– пол-лимона;
– 50 грамм петрушки;
– 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

  1. Смешайте муку со специями.
  2. Обваляйте в ней куриное мясо.
  3. Обжарьте курицу в разогретом масле примерно 10 минут.
  4. Нарежьте овощи мелкими кусочками.
  5. Овощи и мясо выложите в мультиварку и добавьте бульон.
  6. Закройте крышку и готовьте в мультиварке около 45 минут.
  7. Подавайте курицу с приготовленным в мультиварке соусом, побрызгайте лимонным соком и измельченной петрушкой.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська