Блюдо, которое не требует усилий: как приготовить сочную курицу в мультиварке
2 февраля 2024, 23:49Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Для того, чтобы подать к столу вкусную и сочную курочку, не всегда нужно много усилий. Если дома есть мультиварка – то это будет крайне легко!
Когда времени на приготовление блюда мало, на помощь всегда придет такой девайс как мультиварка. Не стоит его недооценивать, ведь курочка получится не только аппетитной, но и невероятно сочной.
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Рецепт курицы в мультиварке
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 1 курица (примерно 2 килограмма);
– 2 столовые ложки муки;
– 2 луковицы;
– 3 картофелины;
– 3 зубчика чеснока;
– 125 миллилитров овощного бульона;
– пол-лимона;
– 50 грамм петрушки;
– 2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Смешайте муку со специями.
- Обваляйте в ней куриное мясо.
- Обжарьте курицу в разогретом масле примерно 10 минут.
- Нарежьте овощи мелкими кусочками.
- Овощи и мясо выложите в мультиварку и добавьте бульон.
- Закройте крышку и готовьте в мультиварке около 45 минут.
- Подавайте курицу с приготовленным в мультиварке соусом, побрызгайте лимонным соком и измельченной петрушкой.