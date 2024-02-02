Эту подливку обычно готовят из сухих грибов. Попробуйте – вам понравится.
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Рецепт галицкой мачанки
- Время: 60 минут
- Порций: 10
Приготовление:
- Сухие грибы залейте кипятком и оставьте на 25 минут. Затем воду слейте, а грибы нарежьте небольшими кусочками
- Влейте на сковороду масло, положите измельченный лук и на среднем огне обжарьте 6 минут.
- Параллельно на сухой сковороде на большом огне обжарьте до коричневого цвета муку. Ее надо постоянно перемешивать, чтобы не сгорела.
- Высыпьте муку в холодную воду и все вымешайте до однородности.
- Далее через сито перелейте воду с мукой в сковороду, чтобы не осталось комочков.
- Добавьте также грибы, соль, перец и сушеный чеснок. Перемешивая на малом огне тушите около 20 – 25 минут.
- Затем добавьте несколько ложек сметаны или сливок и протушите, перемешивая, еще 10 – 12 минут.