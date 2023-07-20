Съедят даже крохи: что приготовить из куриного филе – подборка из трех блюд
20 июля 2023, 21:03Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Из куриного филе можно приготовить легкие и вкусные блюда. Держите быстрые рецепты, после которых можно получить сочную курицу.
Аппетитное куриное филе – это всегда хороший выбор. Следует иметь под рукой подборку хороших рецептов, которые привнесут яркие акценты в любой день.
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Рецепт куриного филе в сухарях с пармезаном
- Время: 35 минут
- Порций: 4
– 1 двойное куриное филе;
– 3 столовые ложки сливочного масла;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 2/3 стакана панировочных сухарей;
– 1/3 стакана тертого сыра пармезан;
– 2 больших помидора;
– 1 маленькая красная луковица;
– 60 грамм мягкого сыра (козий или моцарелла);
– свежие травы: базилик, чабрец.
Приготовление:
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Разогрейте духовку до 220 градусов.
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Куриное филе разделите на 2 части. Разрежьте каждое филе горизонтально на 2 более тонких филе и потолчите толкушкой в самой толстой части до одинаковой толщины.
- Приправьте солью, перцем и смажьте растопленным сливочным маслом, смешанным с оливковым маслом.
- Затем покройте смесью панировочных сухарей и тертого сыра пармезан.
- Выложите на противень, смазанный оливковым маслом.
- Поставьте в духовку и запекайте 15 минут.
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Помидоры ошпарьте, снимите кожицу, нарежьте кубиками, слейте лишний сок, смешайте с мелко нарезанным красным луком.
- Переключите духовку на функцию гриль (если эта функция недоступна, поднимите температуру до 240 градусов), выложите на филе томатную сальсу и тертый сыр и поставьте в духовку.
- Запекайте еще 5 минут.
- Посыпьте свежей зеленью.
Рецепт запеченного куриного филе
- Время: 40 минут
- Порций: 2
– 400 грамм куриного филе;
– 1 зубчик чеснока;
– пол чайной ложки сладкой паприки;
– щепотка орегано;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 2 чайные ложки сливочного масла.
Приготовление:
- Филе разделите на 2 части, посолите и поперчите, намажьте тертым чесноком, паприкой, орегано, оливковым маслом и соевым соусом.
- Положите в форму для запекания, посыпьте нарезанным луком, ломтиками грибов и хлопьями сливочного масла.
- Ставим в разогретую до 190 градусов духовку (верх и низ). Выпекайте без крышки 30 минут.
- Посыпьте тертым сыром и запекайте еще 5 минут.
Рецепт куриного филе в грибном соусе
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 400 грамм куриного филе;
– 200 грамм шампиньонов;
– 100 грамм лука;
– 300 грамм куриного бульона;
– 200 грамм сливок;
– специи: соль, перец, свежая петрушка, мускатный орех.
Приготовление:
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Нарежьте курицу небольшими кусочками и натрите солью и перцем.
- В сковороде разогрейте масло и обжарьте в нем мелко нарезанный лук.
- Медленно добавьте кусочки мяса в сковороду. Жарьте их 3 – 4 минуты.
- Мясо залейте бульоном и добавьте нарезанные грибы. Тушите все 20 минут.
- Аккуратно влейте сливки в соус и перемешайте. Доведите до кипения.
- Приправьте мускатным орехом и измельченной петрушкой.