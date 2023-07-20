Апетитне куряче філе – це завжди хороший вибір. Варто мати під рукою добірку хороших рецептів, які додадуть яскравих акцентів у будь-який день.

Читайте Альтернатива мангала: як вдома приготувати курячий шашлик, щоб усім посмакувало

Рецепт курячого філе у сухарях з пармезаном

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Соковито та апетитно / Фото kwestia smaku

Приготування:

  • Розігрійте духовку до 220 градусів.
  • Куряче філе розділіть на 2 частини. Розріжте кожне філе горизонтально на 2 більш тонкі філе та потовчіть товкачем у найтовстішій частині до однакової товщини.
  • Приправте сіллю, перцем і змастіть розтопленим вершковим маслом, змішаним з оливковою олією.
  • Потім покрийте сумішшю панірувальних сухарів і тертого сиру пармезан.
  • Викладіть на деко, змащене оливковою олією.
  • Поставте в духовку і запікайте 15 хвилин.
  • Помідори ошпарте, зніміть шкірку, наріжте кубиками, злийте зайвий сік, змішайте з дрібно нарізаною червоною цибулею.
  • Перемкніть духовку на функцію гриль (якщо ця функція недоступна, підніміть температуру до 240 градусів), викладіть на філе томатну сальсу і тертий сир і поставте в духовку.
  • Запікайте ще 5 хвилин.
  • Посипте свіжою зеленню.

Рецепт запеченого курячого філе

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Неймовірний смак / Фото kwestia smaku

Приготування:

  • Філе розділіть на 2 частини, посоліть і поперчіть, намажте тертим часником, паприкою, орегано, оливковою олією і соєвим соусом.
  • Покладіть у форму для запікання, посипте нарізаною цибулею, скибочками грибів і пластівцями вершкового масла.
  • Ставимо в розігріту до 190 градусів духовку (верх і низ). Випікайте без кришки 30 хвилин.
  • Посипте тертим сиром і запікайте ще 5 хвилин.

Рецепт курячого філе в грибному соусі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Це чудовий смак / Фото fajne gotowanie

Приготування:

  • Наріжте курку невеликими скибочками і натріть сіллю і перцем.
  • У сковороді розігрійте олію і обсмажте в ньому дрібно нарізану цибулю.
  • Повільно додайте шматочки м’яса в сковороду. Смажте їх 3 – 4 хвилини.
  • М'ясо залийте бульйоном і додайте нарізані гриби. Тушкуйте все 20 хвилин.
  • Акуратно влийте вершки в соус і перемішайте. Доведіть до кипіння.
  • Приправте мускатним горіхом і подрібненою петрушкою.