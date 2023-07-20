Апетитне куряче філе – це завжди хороший вибір. Варто мати під рукою добірку хороших рецептів, які додадуть яскравих акцентів у будь-який день.

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Рецепт курячого філе у сухарях з пармезаном

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Соковито та апетитно / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

– 1 подвійне куряче філе;

– 3 столові ложки вершкового масла;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 2/3 склянки панірувальних сухарів;

– 1/3 склянки тертого сиру пармезан;

– 2 більших помідори;

– 1 маленька червона цибулина;

– 60 грамів м'якого сиру (козячий чи моцарела);

– свіжі трави: базилік, чебрець.

Приготування:

Розігрійте духовку до 220 градусів.

Куряче філе розділіть на 2 частини. Розріжте кожне філе горизонтально на 2 більш тонкі філе та потовчіть товкачем у найтовстішій частині до однакової товщини.

Приправте сіллю, перцем і змастіть розтопленим вершковим маслом, змішаним з оливковою олією.

Потім покрийте сумішшю панірувальних сухарів і тертого сиру пармезан.

Викладіть на деко, змащене оливковою олією.

Поставте в духовку і запікайте 15 хвилин.

Помідори ошпарте, зніміть шкірку, наріжте кубиками, злийте зайвий сік, змішайте з дрібно нарізаною червоною цибулею.

Перемкніть духовку на функцію гриль (якщо ця функція недоступна, підніміть температуру до 240 градусів), викладіть на філе томатну сальсу і тертий сир і поставте в духовку.

Запікайте ще 5 хвилин.

Посипте свіжою зеленню.

Рецепт запеченого курячого філе

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Неймовірний смак / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

– 400 грамів курячого філе;

– 1 зубчик часнику

– пів чайної ложки солодкої паприки;

– щіпка орегано;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 2 чайні ложки вершкового масла.

Приготування:

Філе розділіть на 2 частини, посоліть і поперчіть, намажте тертим часником, паприкою, орегано, оливковою олією і соєвим соусом.

Покладіть у форму для запікання, посипте нарізаною цибулею, скибочками грибів і пластівцями вершкового масла.

Ставимо в розігріту до 190 градусів духовку (верх і низ). Випікайте без кришки 30 хвилин.

Посипте тертим сиром і запікайте ще 5 хвилин.

Рецепт курячого філе в грибному соусі

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Це чудовий смак / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:

– 400 грамів курячого філе;

– 200 грамів шампіньйонів;

– 100 грамів цибулі;

– 300 грамів курячого бульйону;

– 200 грамів вершків;

– спеції: сіль, перець, свіжа петрушка, мускатний горіх.

Приготування: