Кабачки, красный перец и бекон – невероятное сочетание. Приготовьте душистое летнее рагу, пока не поздно, ведь наслаждаться сезонными овощами нужно во время их популярности.
Рецепт летнего рагу
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Прекрасное блюдо / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Кабачок помойте, обрежьте кончики, нарежьте кубиками и отложите.
- В более широкой кастрюле или глубокой сковороде обжарьте на оливковом масле нарезанный кубиками лук.
- Добавьте нарезанный кубиками бекон (срезав жесткую кожуру) и жарьте, иногда помешивая, примерно 5 минут.
- Срежьте зеленые листья лука-порея, оставив белую и светло-зеленую части. Промойте, обсушите и разрежьте вдоль на 4 части, затем поперек на ломтики.
- Добавьте к обжаренному бекону и перемешайте.
- Вкиньте на сковороду натертый чеснок и жарьте, помешивая, 2 минуты.
- Накройте крышкой и тушите примерно 3 минуты, пока лук-порей не станет мягким.
- Откройте кастрюлю и влейте бульон, добавьте паприку.
- Готовьте, время от времени помешивая, примерно 3 минуты.
- Добавьте цуккини, перемешайте, посолите и поперчите.
- Затем добавьте нарезанный кубиками перец.
- Помидор очистите от кожуры и нарежьте четвертинками.
- Удалите семена, а мякоть нарежьте кубиками.
- Разместите его в блюдо вместе с томатной пастой.
- Помешивая, готовьте около 2 – 3 минут, посыпьте петрушкой и подавайте.