Кабачки, красный перец и бекон – невероятное сочетание. Приготовьте душистое летнее рагу, пока не поздно, ведь наслаждаться сезонными овощами нужно во время их популярности.

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Рецепт летнего рагу

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Прекрасное блюдо / Фото kwestia smaku

Приготовление:

  • Кабачок помойте, обрежьте кончики, нарежьте кубиками и отложите.
  • В более широкой кастрюле или глубокой сковороде обжарьте на оливковом масле нарезанный кубиками лук.
  • Добавьте нарезанный кубиками бекон (срезав жесткую кожуру) и жарьте, иногда помешивая, примерно 5 минут.
  • Срежьте зеленые листья лука-порея, оставив белую и светло-зеленую части. Промойте, обсушите и разрежьте вдоль на 4 части, затем поперек на ломтики.
  • Добавьте к обжаренному бекону и перемешайте.
  • Вкиньте на сковороду натертый чеснок и жарьте, помешивая, 2 минуты.
  • Накройте крышкой и тушите примерно 3 минуты, пока лук-порей не станет мягким.
  • Откройте кастрюлю и влейте бульон, добавьте паприку.
  • Готовьте, время от времени помешивая, примерно 3 минуты.
  • Добавьте цуккини, перемешайте, посолите и поперчите.
  • Затем добавьте нарезанный кубиками перец.
  • Помидор очистите от кожуры и нарежьте четвертинками.
  • Удалите семена, а мякоть нарежьте кубиками.
  • Разместите его в блюдо вместе с томатной пастой.
  • Помешивая, готовьте около 2 – 3 минут, посыпьте петрушкой и подавайте.