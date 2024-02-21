Мясо будет мягким, как масло: готовим фаршированное куриное филе с незабываемой начинкой
21 февраля 2024, 23:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Если не знаете, как приготовить куриное филе вкусно, воспользуйтесь этим рецептом. Такое блюдо поразит каждого.
Начинка сделает курицу еще более аппетитной. Обязательно попробуйте – этот рецепт может стать вашим любимым.
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Фаршированное куриное филе
- Время: 50 минут
- Порций: 2
– 2 куриных филе;
– 1 чайная ложка соли;
– черный молотый перец по вкусу;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка прованских трав;
– 30 граммов сливочного сыра;
– 1 томат;
– 20 граммов пармезана;
– 10 граммов майонеза 67%.
Приготовление:
- Куриное филе помойте, обсушите и сделайте "кармашки", не разрезая мясо полностью. Замаринуйте его в соли, перце, прованских травах и смеси специй для курицы.
- Смешайте пропущенный через пресс чеснок, сливочный сыр, майонез и измельченную зелень. Намажьте соусом "кармашки", положите туда ломтики помидора и посыпьте тертым пармезаном.
- Выложите мясо на застеленный пергаментом противень. Запекайте до готовности в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут.