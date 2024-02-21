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Фаршироване куряче філе

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 курячі філе;

– 1 чайна ложка солі;

– чорний мелений перець до смаку;

– 2 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка прованських трав;

– 30 грамів вершкового сиру;

– 1 томат;

– 20 грамів пармезану;

– 10 грамів майонезу 67%.

Приготування:

Куряче філе помийте, обсушіть і зробіть "кишеньки", не розрізаючи м'ясо повністю. Замаринуйте його в солі, перці, прованських травах і суміші спецій для курки. Змішайте пропущений через прес часник, вершковий сир, майонез і подрібнену зелень. Намастіть соусом "кишеньки", покладіть туди скибочки помідора і посипте тертим пармезаном. Викладіть м'ясо на застелене пергаментом деко. Запікайте до готовності у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин.

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