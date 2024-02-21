Начинка зробить курку ще апетитнішою. Обов'язково спробуйте – цей рецепт може стати вашим улюбленим.
Буде смачно Балик можна приготувати вдома: цей елементарний рецепт вас здивує
Фаршироване куряче філе
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Куряче філе помийте, обсушіть і зробіть "кишеньки", не розрізаючи м'ясо повністю. Замаринуйте його в солі, перці, прованських травах і суміші спецій для курки.
- Змішайте пропущений через прес часник, вершковий сир, майонез і подрібнену зелень. Намастіть соусом "кишеньки", покладіть туди скибочки помідора і посипте тертим пармезаном.
- Викладіть м'ясо на застелене пергаментом деко. Запікайте до готовності у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин.