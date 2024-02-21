Начинка сделает курицу еще более аппетитной. Обязательно попробуйте – этот рецепт может стать вашим любимым.

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Фаршированное куриное филе

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 1 чайная ложка соли;

– черный молотый перец по вкусу;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка прованских трав;

– 30 граммов сливочного сыра;

– 1 томат;

– 20 граммов пармезана;

– 10 граммов майонеза 67%.

Приготовление:

Куриное филе помойте, обсушите и сделайте "кармашки", не разрезая мясо полностью. Замаринуйте его в соли, перце, прованских травах и смеси специй для курицы. Смешайте пропущенный через пресс чеснок, сливочный сыр, майонез и измельченную зелень. Намажьте соусом "кармашки", положите туда ломтики помидора и посыпьте тертым пармезаном. Выложите мясо на застеленный пергаментом противень. Запекайте до готовности в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут.

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