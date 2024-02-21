Начинка сделает курицу еще более аппетитной. Обязательно попробуйте – этот рецепт может стать вашим любимым.
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Фаршированное куриное филе
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Куриное филе помойте, обсушите и сделайте "кармашки", не разрезая мясо полностью. Замаринуйте его в соли, перце, прованских травах и смеси специй для курицы.
- Смешайте пропущенный через пресс чеснок, сливочный сыр, майонез и измельченную зелень. Намажьте соусом "кармашки", положите туда ломтики помидора и посыпьте тертым пармезаном.
- Выложите мясо на застеленный пергаментом противень. Запекайте до готовности в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут.