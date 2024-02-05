К вареникам, пирожкам или как гарнир – квашеная капуста имеет очень широкое применение. Для того, что капуста была мягкой и одновременно сохранила свой характерный, ароматный вкус, следует придерживаться нескольких правил.

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Сколько варить квашеную капусту

Опустите капусту в слегка подсоленную кипящую воду и варите на медленном огне около 20 минут. После варки процедите, остудите и добавьте в блюдо.

Если вы боитесь, что она будет слишком кислой, промойте ее под проточной водой или смешайте со свежей нашинкованной капустой перед тем, как добавить в кастрюлю. Вареная квашеная капуста – идеальное дополнение к ужину.

Квашеная капуста на праздники и будни

Время: 45 минут

45 минут Порций: 2

Очень вкусно / Фото pexels

Ингредиенты:

– 0,5 килограмма квашеной капусты;

– 1 большая луковица;

– 2 лавровых листа;

– 4 зерна душистого перца;

– 1/4 стакана воды;

– майоран, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Лук следует очистить, нарезать кубиками и обжарить на растительном масле. Затем положите его в кастрюлю, добавьте капусту, воду, лавровый лист и душистый перец. Варите все до мягкости на медленном огне. В конце варки добавьте специи и тщательно перемешайте. Подавайте горячей.

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