К вареникам, пирожкам или как гарнир – квашеная капуста имеет очень широкое применение. Для того, что капуста была мягкой и одновременно сохранила свой характерный, ароматный вкус, следует придерживаться нескольких правил.
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Сколько варить квашеную капусту
Опустите капусту в слегка подсоленную кипящую воду и варите на медленном огне около 20 минут. После варки процедите, остудите и добавьте в блюдо.
Если вы боитесь, что она будет слишком кислой, промойте ее под проточной водой или смешайте со свежей нашинкованной капустой перед тем, как добавить в кастрюлю. Вареная квашеная капуста – идеальное дополнение к ужину.
Квашеная капуста на праздники и будни
- Время: 45 минут
- Порций: 2
Очень вкусно / Фото pexels
Приготовление:
- Лук следует очистить, нарезать кубиками и обжарить на растительном масле. Затем положите его в кастрюлю, добавьте капусту, воду, лавровый лист и душистый перец.
- Варите все до мягкости на медленном огне.
- В конце варки добавьте специи и тщательно перемешайте.
- Подавайте горячей.