К вареникам, пирожкам или как гарнир – квашеная капуста имеет очень широкое применение. Для того, что капуста была мягкой и одновременно сохранила свой характерный, ароматный вкус, следует придерживаться нескольких правил.

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Сколько варить квашеную капусту

Опустите капусту в слегка подсоленную кипящую воду и варите на медленном огне около 20 минут. После варки процедите, остудите и добавьте в блюдо.

Если вы боитесь, что она будет слишком кислой, промойте ее под проточной водой или смешайте со свежей нашинкованной капустой перед тем, как добавить в кастрюлю. Вареная квашеная капуста – идеальное дополнение к ужину.

Квашеная капуста на праздники и будни

  • Время: 45 минут
  • Порций: 2

Очень вкусно / Фото pexels

Приготовление:

  1. Лук следует очистить, нарезать кубиками и обжарить на растительном масле. Затем положите его в кастрюлю, добавьте капусту, воду, лавровый лист и душистый перец.
  2. Варите все до мягкости на медленном огне.
  3. В конце варки добавьте специи и тщательно перемешайте.
  4. Подавайте горячей.