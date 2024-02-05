До вареників, пиріжків чи як гарнір – квашена капуста має дуже широке застосування. Для того, що капуста була м’якою і водночас зберегла свій характерний, ароматний смак, слід дотримуватися кількох правил.
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Скільки варити квашену капусту
Опустіть капусту в злегка підсолену киплячу воду і варіть на повільному вогні близько 20 хвилин. Після варіння процідіть, остудіть і додайте у страву.
Якщо ви боїтеся, що вона буде занадто кислою, промийте її під проточною водою або змішайте зі свіжою нашаткованою капустою перед тим, як додати в каструлю. Варена квашена капуста – ідеальне доповнення до вечері.
Квашена капуста на свята і будні
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
Дуже смачно / Фото pexels
Приготування:
- Цибулю слід очистити, нарізати кубиками і обсмажити на олії. Потім покладіть її в каструлю, додайте капусту, воду, лавровий лист і духмяний перець.
- Варіть все до м'якості на повільному вогні.
- В кінці варіння додайте спеції і ретельно перемішайте.
- Подавайте гарячою.