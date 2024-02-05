До вареників, пиріжків чи як гарнір – квашена капуста має дуже широке застосування. Для того, що капуста була м’якою і водночас зберегла свій характерний, ароматний смак, слід дотримуватися кількох правил.

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Скільки варити квашену капусту

Опустіть капусту в злегка підсолену киплячу воду і варіть на повільному вогні близько 20 хвилин. Після варіння процідіть, остудіть і додайте у страву.

Якщо ви боїтеся, що вона буде занадто кислою, промийте її під проточною водою або змішайте зі свіжою нашаткованою капустою перед тим, як додати в каструлю. Варена квашена капуста – ідеальне доповнення до вечері.

Квашена капуста на свята і будні

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 2

Дуже смачно / Фото pexels

Приготування:

  1. Цибулю слід очистити, нарізати кубиками і обсмажити на олії. Потім покладіть її в каструлю, додайте капусту, воду, лавровий лист і духмяний перець.
  2. Варіть все до м'якості на повільному вогні.
  3. В кінці варіння додайте спеції і ретельно перемішайте.
  4. Подавайте гарячою.