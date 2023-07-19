Кабачки, червоний перець і бекон – неймовірне поєднання. Приготуйте запашне літнє рагу, поки не пізно, адже насолоджуватися сезонними овочами потрібно у час їх популярності.

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Рецепт літнього рагу

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Чудова страва / Фото kwestia smaku

Приготування:

  • Кабачок помийте, обріжте кінчики, наріжте кубиками та відкладіть.
  • У широкій більшій каструлі або глибокій сковороді обсмажте на оливковій олії нарізану кубиками цибулю.
  • Додайте нарізаний кубиками бекон (зрізавши жорстку шкірку) і смажте, час від часу помішуючи, приблизно 5 хвилин.
  • Зріжте зелене листя цибулі-порею, залишивши білу і світло-зелену частини. Промийте, обсушіть і розріжте вздовж на 4 частини, потім поперек на скибочки.
  • Додайте до обсмаженого бекону і перемішайте.
  • Вкиньте на сковороду натертий часник і смажте, помішуючи, 2 хвилини.
  • Накрийте кришкою і тушкуйте приблизно 3 хвилини, поки цибуля-порей не стане м’якою.
  • Відкрийте каструлю і влийте бульйон, додайте паприку.
  • Готуйте, час від часу помішуючи, приблизно 3 хвилини.
  • Додайте цукіні, перемішайте, посоліть і поперчіть.
  • Згодом додайте нарізаний кубиками перець.
  • Помідор очистіть від шкірки і наріжте четвертинками.
  • Видаліть насіння, а м'якоть наріжте кубиками.
  • Додайте його в блюдо разом з томатною пастою.
  • Помішуючи, готуйте близько 2 – 3 хвилин, посипте петрушкою і подавайте.