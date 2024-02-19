Готовить андруты настолько просто, что с этим справится даже ребенок. Однако интересно, что у этого лакомства богатая и интересная история.

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Его история началась в 1880-х годах в Вене, благодаря талантливому Оскару Пишингеру. Именно он придумал и запатентовал рецепт. Вафли, перемазанные сгущенным молоком, встречаются чуть ли не по всей Украине, однако слово "андруты" известно только в городе Льва.

Все, что нужно для андрутов, это вафли и смесь, которой их стоит перемазать. Есть несколько вариаций, которые вы можете принять во внимание, или же на основе них придумать собственную.

Просто и очень вкусно / Фото Мои вкусности

3 слоя перемазываем кремом из масла, сгущенного молока и кофе. Еще 3 перемазываем абрикосовым джемом с орехами. Последние 3 слоя – снова крем из масла, кофе и сгущенного молока. Верх и бока перемазываем кремом и посыпаем орехами.

3 слоя смазываем масляным кремом со сгущенкой, к которому добавляем немного коньяка. Затем 3 слоя обрабатываем растертым до однородности зефиром. Верхние 3 слоя смазываем кремом из масла и шоколада. Верх и бока обмазываем кремом и грубо натертым безе.

Весь тортик перемазываем кремом из масла и лимона, к которому добавляем мелко нарезанный мармелад. Через слой обмазываем шоколадным и кокосовым кремами, сверху посыпаем кокосовой стружкой.

Приятного аппетита!

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