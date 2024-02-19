Готувати андрути настільки просто, що з цим впорається навіть дитина. Однак цікаво, що в цього смаколика багата та цікава історія.

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Його історія розпочалася у 1880-х роках у Відні, завдяки талановитому Оскару Пішінґеру. Саме він придумав та запатентував рецепт. Вафлі, перемащені згущеним молоком, трапляються чи не по всій Україні, однак слово "андрути" знане лише у місті Лева.

Усе, що потрібно для андрутів, це вафлі та суміш, якою їх варто перемастити. Є кілька варіацій, які ви можете взяти до уваги, або ж на основі них придумати власну.

Просто та дуже смачно / Фото Мої смаколики

3 шари перемащуємо кремом з масла, згущеного молока та кави. Ще 3 перемащуємо абрикосовим джемом з горіхами. Останні 3 шари – знову крем з масла, кави та згущеного молока. Верх та боки перемащуємо кремом та посипаємо горіхами.

3 шари змащуємо масляним кремом зі згущенкою, до якого додаємо трішки коньяку. Потім 3 шари обробляємо розтертим до однорідності зефіром. Верхні 3 шари змащуємо кремом з масла та шоколаду. Верх і боки обмащуємо кремом та грубо натертим безе.

Увесь тортик перемащуємо кремом з масла та лимону, до якого додаємо дрібно нарізаний мармелад. Через шар обмащуємо шоколадним та кокосовим кремами, зверху посипаємо кокосовою стружкою.

Смачного!

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