Хрумкі малосольні огірки – чудова закуска до гарячих страв з м'яса, риби чи овочів. Вони надзвичайно прості у приготуванні: вам потрібно всього кілька інгредієнтів та 4 – 5 годин.

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Якщо ви не поспішаєте, заготуйте їх з вечора, а в обід вони будуть готові. Чим більше часу на маринування – тим насиченішими буде смак. Така закуска сподобається всім, особливо у святкові дні.

Рецепт малосольних огірків в пакеті

Час: від 4 до 8 годин

від 4 до 8 годин Порції: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів огірків;

– 0,5 столової ложки солі;

– пучок свіжого кропу;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– чорний перець (за бажанням).

Приготування:

Якщо у вас домашні, свіжі огірки – замочувати у воді їх не потрібно, якщо магазинні – краще замочити на кілька годин у холодній воді. Можна і на одну годину.

Попередньо помиті овочі розкладіть на рушнику. Відріжте кінці та розріжте огірки на чотири частини. Нарізані огірки одразу викладайте в пакет із защіпкою, або звичайний поліетиленовий.

Наріжте тонкими скибками часник, додайте до огірків. Також дрібно насічіть пучок кропу та його також відправте до решти інгредієнтів.

Посипте все сіллю, чорним меленим перцем, або використайте свіжий перець чилі. Закрийте пакет, перемішайте.

Випустіть все повітря з пакета та відправте заготовку до холодильника на 4 – 5 годин.

Смачного!

Відеорецепт приготування малосольних огірків в пакеті: