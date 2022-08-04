Хрумкі малосольні огірки – чудова закуска до гарячих страв з м'яса, риби чи овочів. Вони надзвичайно прості у приготуванні: вам потрібно всього кілька інгредієнтів та 4 – 5 годин.

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Якщо ви не поспішаєте, заготуйте їх з вечора, а в обід вони будуть готові. Чим більше часу на маринування – тим насиченішими буде смак. Така закуска сподобається всім, особливо у святкові дні.

Рецепт малосольних огірків в пакеті

  • Час: від 4 до 8 годин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Якщо у вас домашні, свіжі огірки – замочувати у воді їх не потрібно, якщо магазинні – краще замочити на кілька годин у холодній воді. Можна і на одну годину.
  • Попередньо помиті овочі розкладіть на рушнику. Відріжте кінці та розріжте огірки на чотири частини. Нарізані огірки одразу викладайте в пакет із защіпкою, або звичайний поліетиленовий.
  • Наріжте тонкими скибками часник, додайте до огірків. Також дрібно насічіть пучок кропу та його також відправте до решти інгредієнтів.
  • Посипте все сіллю, чорним меленим перцем, або використайте свіжий перець чилі. Закрийте пакет, перемішайте.
  • Випустіть все повітря з пакета та відправте заготовку до холодильника на 4 – 5 годин.

Смачного!

Відеорецепт приготування малосольних огірків в пакеті: