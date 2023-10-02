Важное место среди всех закруток занимает капуста. Маринованная капуста с перцем придаст вкус вашему столу в течение холодных месяцев и придаст пикантности любому блюду или столу.
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Рецепт маринованной капусты с перцем
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Приготовление:
- Очистите перцы и нарежьте тонкие полоски.
- Очищенный чеснок мелко порубите ножом.
- Морковь натрите на грубой терке.
- Соедините все ингредиенты в большой миске.
- Выложите их в чистую 3-литровую банку.
- Вскипятите 1 литр воды и добавьте все ингредиенты (кроме уксуса).
- Размешайте маринад, выключите газ и добавьте уксус.
- Залейте горячим маринадом капусту.
- Храните в прохладном месте.