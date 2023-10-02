Важное место среди всех закруток занимает капуста. Маринованная капуста с перцем придаст вкус вашему столу в течение холодных месяцев и придаст пикантности любому блюду или столу.

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Рецепт маринованной капусты с перцем

  • Время: 2 часа
  • Порций: 8

Приготовление:

  • Очистите перцы и нарежьте тонкие полоски.
  • Очищенный чеснок мелко порубите ножом.
  • Морковь натрите на грубой терке.
  • Соедините все ингредиенты в большой миске.
  • Выложите их в чистую 3-литровую банку.
  • Вскипятите 1 литр воды и добавьте все ингредиенты (кроме уксуса).
  • Размешайте маринад, выключите газ и добавьте уксус.
  • Залейте горячим маринадом капусту.
  • Храните в прохладном месте.